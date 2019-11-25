شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يفوز على المغرب بهدفين فى بطولة شمال أفريقيا بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2001، فوزا مستحقا على نظيره المغربى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا فى تونس، وسجل الهدفين إبراهيم عادل وعربى بدر.

ويلعب منتخب مصر للشباب مباراته الثانية يوم الأربعاء أمام بوركينا فاسو ثم الجزائر يوم الجمعة المقبل ويختتم الفراعنة مبارياتهم يوم الأحد المقبل بمواجهة تونس .

واختار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 22 لاعبا للتواجد مع شباب الفراعنة فى بطولة شمال أفريقيا بتونس وهم:

وجاءت القائمة كالتالى:

1- حمزة علاء من الأهلى.

2- إيهاب حسن العابدى من المصرى.

3- عبد الرحمن رفاعى من السكة الحديد.

4- عبد الله عادل من إنبى

5- محمد أشرف بكرى من الأهلى.

6- محمد صابر عبد الرسول من الأهلى.

7- أحمد عيد من الزمالك.

8- زياد محمد كمال من إنبى.

9- محمد شحاتة من طلائع الجيش.

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10- عربى بدر من الأهلى.

11- إبراهيم عادل من بيراميدز.

12- زياد فرج من المصرى.

13- يوسف لبيب من إنبى.

14- محمود صابر من النجوم.

15- أسامة فيصل من الزمالك.

16- حازم هانى من المنصورة.

17- فارس مجاهد من سموحة.

18- حسام عبد المجيد من الزمالك.

19- عبد الرحمن عشرى من إنبى.

20- شادى رضوان من الأهلى.

21- حسام أشرف من الزمالك.