شكرا لقرائتكم 60 دقيقة.. الأهلى يتقدم على الجونة بـ"ثلاثية" الحاوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عزز الأهلي تقدمه على الجونة بثلاثة أهداف نظيفة ، بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب الأخير، ضمن منافساتالجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

أحرز أهداف الأهلي وليد سليمان في الدقائق 10 و41، 49 من عمر المباراة

Advertisements

ولم ينتظر الأهلي كثيراً بعد انطلاق الشوط الأول ونجح وليد سليمان بعد مرور 4 دقائق فقط في احراز الهدف الثالث له والثالث لفريقه، وواصل الأهلي من هجومه بعد ذلك رغم التقدم بثلاثة أهداف وسط أستسلام واضح من الجونة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحى، خط الوسط: عمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات، وفى الهجوم جونيوراجايي ووليد أزارو، بينما تكون تشكيل الجونة من محمود الغرباوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي، خط الوسط: محمد محسن، عمرو بركات، أحمد مجدي، أحمد حمدي ويقود الهجوم كل من والتر بواليا، محمد ناجي جدو