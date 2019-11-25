شكرا لقرائتكم ضمك يفسخ عقد الإيفواري أوبين كواكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت إدارة نادي ضمك متذيل ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين فسخ تعاقدها مع اللاعب الإيفواري أوبين كواكو بناء على تقرير فني من المدرب الجزائري نور الدين زكري.

وقالت إدارة ضمك إنها قررت فسخ عقد اللاعب يوم الاثنين بالتراضي، بعدما أكد المدرب الجزائري نور الدين زكري عدم الحاجة إلى خدماته في الفترة المقبلة.

ولعب أوبين 4 مباريات فقط مع ضمك خلال 10 جولات، كان آخرها في خسارة الفريق أمام الهلال بثلاثة أهداف دون رد.