شكرا لقرائتكم شكوك حول لحاق رونالدو بمواجهة أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ماوريسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، أن مشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء لا تزال موضع شك.

ولم يلعب رونالدو (34 عاما) السبت أمام أتالانتا في مباراة ضمن الدوري المحلي انتهت بفوز "السيدة العجوز" 3-1 بفضل ثنائية للأرجنتيني غونزالو هيغوايين وهدف ثالث لمواطنه باولو ديبالا.

وقال ساري: تدرب كريستيانو مع زملائه الأحد، ويبدو أن حالته آخذة في التحسن ولكن لا يزال يتعين علينا تقييمها بين اليوم والغد. الشيء الإيجابي أنه كان قادر على اللعب طوال فترة التدريب مع زملائه في الفريق.

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وعن علاقته برونالدو قال ساري: علاقتي مع كريستيانو جيدة، إذا كان اللاعب الذي فاز بالكثير غاضبا من استبداله، فهذا يعني أنه لا يزال يملك الكثير من الشغف والدافع للاستمرار وهذا شيء إيجابي.

وضمن يوفنتوس بلوغ دور الـ 16 وفوزه على ضيفه الإسباني يضمن له صدارة المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا لوكوموتيف موسكو الروسي وباير ليفركوزن الألماني.

واعتبر ساري أن المباراة مع أتلتيكو لن تكون سهلة: أتليتيكو فريق صعب، وهدفنا هو الفوز لكي نكون في صدارة المجموعة.

اعترف ساري بأنه "مدلل" لوجود ثلاثة مهاجمين من العيار الثقيل في صفوف فريقه مثل رونالدو وديبالا وهيغوايين، وقال: لدينا ثلاثة مهاجمين أقوياء للغاية لمركزين فقط، أعتقد أنه وضع مثالي، لن يتمكن أحد من لعب 65 مباراة في الموسم بما في ذلك المباريات مع المنتخب الوطني، اللعب بثلاثة مهاجمين أمر صعب نظرا لخصائصهم، لكن الثلاثة يعرفون كيف يلعبون جيدا مع بعضهم البعض.