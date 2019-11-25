شكرا لقرائتكم أغويرو يغيب عن مانشستر سيتي "أسابيع قليلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيغيب عن صفوف الفريق "لأسابيع قليلة"، بسبب الإصابة في الفخذ.

وسجل أغويرو (31 عاماً) 13 هدفا خلال 16 مباراة في الموسم الحالي، لكنه تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على تشيلسي 2 - 1 أمس الأول السبت في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا في تصريحاته للصحفيين يوم الاثنين: سيغيب أغويرو لمباريات قليلة، لا أعرف عددها بالتحديد. سيغيب لاسابيع قليلة، لكن كم عددها، لا أعرف.

Advertisements

ويتأهب مانشستر سيتي لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقد أشار غوارديولا إلى أن أغويرو سيواجه صعوبة في التعافي قبل مباراة الديربي المقررة أمام مانشستر يونايتد في السابع من ديسمبر المقبل.

وصرح غوارديولا لدى سؤاله عن إمكانية مشاركة أغويرو في الديربي : لا أعتقد ذلك، ربما تحدث معجزة، لكنني لا أعتقد ذلك، سنفتقد سيرجيو، ونواجه بعض المشكلات المتعلقة بالإصابات لكننا سننتظر، ولدينا غابرييل جيسوس ورحيم سترلينغ، اللذين يمكنهما اللعب في ذلك المركز. سنفتقده لفترة".

ويمكن لمانشستر سيتي حسم فوزه بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال في حالة الفوز على شاختار دونيتسك، لكنه يواجه مهمة أكثر صعوبة في الدوري الإنجليزي إذ يتأخر حاليا بفارق تسع نقاط خلف المتصدر ليفربول.