شكرا لقرائتكم النمساوي ألابا يغيب عن مباراة بايرن أمام ريد ستار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين غياب مدافعه النمساوي الدولي ديفيد ألابا عن مباراة الفريق أمام ريد ستار بلغراد الصربي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك ليكون حاضرًا إلى جانب صديقته أثناء ولادة طفله.

وأضاف النادي الألماني أن ألابا سيبقى في ميونخ ولن يسافر مع الفريق إلى صربيا، ليكون إلى جانب شريكته.

وشهدت قائمة الفريق استبعاد مايكل كوزانس لاعب خط الوسط الذي يعاني من المرض، في الوقت الذي يسعى فيه بايرن إلى تأكيد صدارته للمجموعة الثانية بالفوز على الفريق الصربي.

ومن المتوقع أن يشارك جيروم بواتينغ الدولي الألماني السابق، الذي تم إيقافه في بطولة الدوري الألماني، بدلًا من ألابا في مركز قلب الدفاع إلى جانب الإسباني خافي مارتينيز.