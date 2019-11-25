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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يقدم هذا الثنائي من أجل بوجبا والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
يعمل نادي ريال مدريد الإسباني بكل قوة على التعاقد مع نجم الوسط الفرنسي بول وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من مانشستر يونايتد.
حيث اقترب الفرنسي من الرحيل عن كتيبة مانشستر يونايتد رغم تمسك النادي بيه وفي حالة رحيلة لا يريد خروجه بسهولة عن الفريق.
مما جعل الملكي يغري يونايتد بتقديم الثنائي المميز خاميس و ماريانو على مانشستر يونايتد مقابل الجوهرة الفرنسية، ويتمسك مانشستر يونايتد بالحصول على مبلغ 150 مليون يورو نظير التخلي عن توقيعه.
و أشارت صحيفة بالون دور الإسبانية عل أن ريال مدريد عرض خدمات الثنائي خاميس رودريجيز و ماريانو دياز على مانشستر يونايتد بجانب مبلغاً قليلاً من المال مقابل وصول بوجبا لمدريد.
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