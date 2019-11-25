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شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا عن كلوب والحظ السعيد أمام خصومه والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
يسعى ببي جوارديولا مدرب مان سيتي الإنجليزي لمواصلة الانتصارات، بعد التغلب على تشيلسي بهدفين خلال البريميرليج، حيث سعي الداهية لتحقيق دوري أبطال وقبلها الاستمرار بغزو شباك خصومه ومنهم العودة أمام شلختار الأوكراني غدا الثلاثاء بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
وعلى هامش تلك المباراة، فقد علق جوارديولا اليوم الاثنين خلال المؤتمر وأشار إلى منافسه "يورجن كلوب" مدرب ليفربول، بحيث أنه قال أن يورجن لا يعلم ما شعر به لمرة واحدة من هدف كومباني الموسم الماضي في ليستر أشعر به أنا بكل أسبوع على أمل تعثره لكنه يسجل بالوقت القاتل.
وباتت معركة أو منافسة الثنائي بيب ويورجن مثل القط والفأر بالنسبة لفرقهم مان سيتي وليفربول، بعد أن ظلا في تنافس كبير منذ مواجهتهم الأول قبل مواسم قليلة سواء بالشمابيونزليج أو البريميرليج، حتى يلاحق كل منهما الآخر بشكل مثير أذهل عشاق كرة القدم.
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