شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ 32 لكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وأجريت أمس قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر والتي أسفرت عن مواجهات سهلة نظريًا للأهلي والزمالك والإسماعيلي، حيث يواجه الأهلي نظيره بني سويف فيما يلتقي الزمالك بالشرقية، بينما يلاقي الإسماعيلي نادي الإعلاميين ويصطدم بيراميدز بالنجوم.

وجاءت المواعيد كالتالي:

الأهلي x بني سويف: الثلاثاء 3-12-2019، على استاد القاهرة، الساعة 7.30 مساءا.

إنبي x الترسانة: الجمعة 6-12-2019، على استاد بتروسبورت، الساعة 5 مساءا.

الإنتاج الحربي x أبوقير للأسمدة: الخميس 5-12-2019، على استاد السلام، الساعة 2.30 عصرا.

حرس الحدود x بتروجيت: السبت 7-12-2019، على استاد حرس الحدود، الساعة 2.30 عصرا.

أسوان x طنطا: الأحد 8-12-2019، على استاد أسوان، الساعة 2.30 عصرا.

المصري x قنا: الخميس 5-12-2019، على استاد الجيش بالسويس، الساعة 5 مساءا.

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المقاولون العرب x الجزيرة مطروح: الأربعاء 4-12-2019، على استاد المقاولون العرب، الساعة 2.30 عصرا.

الاتحاد السكندري x النصر: الأحد 8-12-2019، على استاد الإسكندرية، الساعة 2.30 عصرا.

الزمالك x الشرقية: الأربعاء 4-12-2019، على استاد القاهرة، الساعة 7.30 مساءا.

الإسماعيلي x الإعلاميين: السبت 7-12-2019، على استاد الإسماعيلية، الساعة 5 مساءا.

نادي مصر x الجونة: الثلاثاء 3-12-20109، على استاد الكلية الحربية، الساعة 5 مساءا.

طلائع الجيش x دكرنس: السبت 7-12-2019، على استاد جهاز الرياضة، الساعة 2.30 عصرا.

سموحة x العبور: الجمعة 6-12-2019، على استاد الإسكندرية، الساعة 2.30 عصرا.

مصر المقاصة x فاركو: الإثنين 2-12-2019، على استاد السلام، الساعة 7.30 مساءا.

وادي دجلة x بيلا: الإثنين 2-12-2019، على استاد بتروسبورت، الساعة 2.30 عصرا.

بيراميدز x النجوم: الخميس 5-12-2019، على استاد الدفاع الجوي، الساعة 7.30 مساءا.