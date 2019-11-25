شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر لمواجهة الجونة، التي تنطلق في تمام الخامسة مساءً على ملعب الجونة في إطار الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني
الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، حسين الشحات
الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي
البدلاء: شريف إكرامي، حسام عاشور، أحمد فتحي، رمضان صبحي، جيرالدو، ياسر إبراهيم، وليد أزارو
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