شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكافئ لاعبي ألميريا بعد الفوز على نومانسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، والذي ينافس في بطولة الدوري الإسباني «الدرجة الثانية»، صرف مكافآت فورية للاعبي الفريق، بعد الفوز على نومانسيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على أرض ملعب ألميريا، لينهي سلسلة التعادلات التي حققها في ثلاث مباريات متتالية.

وأبدى «آل الشيخ» سعادته ورضاه بالنتيجة والأداء تحت قيادة جوتي، نجم ريال مدريد السابق، في المباراة الثانية له على رأس القيادة الفنية، لافتًا إلى أن الفوز أنعش موقف الفريق في جدول الدوري، ودعم من حظوظ التأهل للدوري الإسباني الممتاز.

فيما سلم تركي آل الشيخ الجائزة التي أعلن عنها عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» للفائز بتوقع نتيجة مباريات ألميريا، كما أعلن عن جائزة جديدة لصاحب التوقع الصحيح لمباراة ألميريا المقبلة أمام تينيريفي، المقرر لها 30 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ18 لدوري الدرجة الثانية الإسباني.