شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكرم فريق الهلال السعودي في «البوليفارد» الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إقامة حفل تكريم لفريق الهلال السعودي، بعدما نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا عن جدارة واستحقاق على حساب أوراوا الياباني.
وقرر «آل الشيخ» إقامة حفل ضخم لفريق الهلال يوم الخميس المقبل في منطقة البوليفارد، على هامش فعاليات موسم الرياض.
واتخذ «آل الشيخ» قراره بأن يكون الحفل الخميس، حتى يتسنى لكافة جماهير وعشاق ومحبي الهلال حضور الحفل، والذي من المتوقع أن يكون على مستوى متميز يناسب الإنجاز الذي حققه الفريق.
ومن المنتظر أن يشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية في نسخته المقبلة، بعدما قدم الفريق مستوى أكثر من رائع على مدار مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث أنه كان أقوى المرشحين للتتويج باللقب قبل انطلاق البطولة.
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