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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي أمام رقم قياسي ضد بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
ينتظر نجم فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقماً قياسياً جديداً أمام بروسيا دورتموند، في المباراة المقررة بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 5 لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وفقاً لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، فإن ميسي سيخوض مباراته رقم 700 بقميص برشلونة في جميع المسابقات، حال مشاركته ضد بروسيا دورتموند، حيث يملك حالياً في رصيده 699 مباراة.
وأضافت الصحيفة: "مئوية ميسي السابعة ستكون الأولى في دوري أبطال أوروبا، حيث كانت المئويات السابقة في البطولات المحلية"، مضيفة أن المباراة ستكون أيضاً بداية للعد التنازلي لمعادلة رقم تشافي هيرنانديز.
وخاض تشافي 767 مباراة بقميص نادي برشلونة، وهو رقم قياسي فريد في تاريخ "البلوغرانا".
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