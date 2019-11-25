شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمار يزين قائمة سان جيرمان استعداداً لمواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 تواجد مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والذي عاد للظهور خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام ليل في الدوري، في قائمة اللاعبين الذي اختارها المدرب توماس توخيل، استعداداً لمواجهة ريال مدريد، غداً الثلاثاء، بالجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

ضمت قائمة "البي إس جي" كل من: Advertisements حراسة المرمى: كيلور نافاس وسرجيو ريكو وجاريسون إينوسون. خط الدفاع: خوان بيرنات وكولين داجبا وعبدو ديالو وبريسنيل كيمبيمبي ونيانزو كواسي وماركينيوس وتوماس مونييه وتياجو سيلفا. خط الوسط: عادل عوشيشي وأنخيل دي ماريا ويوليان دراكسلر وإدريسا جي ولياندرو باريديس وبابلو سارابيا وماركو فيراتي. خط الهجوم: إدينسون كافاني وماورو إيكاردي ونيمار وكيليان مبابي.

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