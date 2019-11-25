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جوارديولا عن كلوب والحظ السعيد أمام خصومه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

يسعى ببي جوارديولا مدرب مان سيتي الإنجليزي لمواصلة الانتصارات، بعد التغلب على بهدفين خلال البريميرليج، حيث سعي الداهية لتحقيق دوري أبطال وقبلها الاستمرار بغزو شباك خصومه ومنهم العودة أمام شلختار الأوكراني غدا الثلاثاء بالجولة الخامسة من .

وعلى هامش تلك المباراة، فقد علق جوارديولا اليوم الاثنين خلال المؤتمر وأشار إلى منافسه "يورجن كلوب" مدرب ، بحيث أنه قال أن يورجن لا يعلم ما شعر به لمرة واحدة من هدف كومباني الموسم الماضي في ليستر أشعر به أنا بكل أسبوع على أمل تعثره لكنه يسجل بالوقت القاتل.

وباتت معركة أو منافسة الثنائي بيب ويورجن مثل القط والفأر بالنسبة لفرقهم مان سيتي وليفربول، بعد أن ظلا في تنافس كبير منذ مواجهتهم الأول قبل مواسم قليلة سواء بالشمابيونزليج أو البريميرليج، حتى يلاحق كل منهما الآخر بشكل مثير أذهل عشاق كرة القدم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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