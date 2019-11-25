شكرا لقرائتكم خبر عن ضمك يفسخ عقد المدافع أوبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) قررت إدارة نادي ضمك، اليوم (الاثنين)، فسخ عقد لاعب خط الدفاع كواكو أوبين. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن فسخ التعاقد مع اللاعب جاء بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الفني بإدارة النادي. وقدمت إدارة نادي ضمك الشكر للاعب على ما قدمه خلال مسيرته مع الفريق.



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