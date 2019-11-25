شكرا لقرائتكم زيادة مادية فى رواتب المنتخب الأولمبى بعد الفوز بكان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية قررت زيادة رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بعد تحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، مع تكليف عمرو الجناينى رئيس اللجنة بالتواصل مع شوقى غريب لتحديد الرواتب الجديدة التى تتناسب مع حجم الإنجاز الذى تحقق وأسعد الجماهير المصرية.

وتابع مسئولو الجبلاية أن سيتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع شوقى غريب لمناقشة برنامج الاعداد للأولمبياد، لبدء الاستعداد لهذا المعترك الكبير والتعرف على خريطة الجهاز الفنى.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبى توج مؤخرا ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخه، وفاز فى جميع المباريات لتى خاضها كما تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.