شكرا لقرائتكم زيادة مادية فى رواتب المنتخب الأولمبى بعد الفوز بكان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع مسئولو الجبلاية أن سيتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع شوقى غريب لمناقشة برنامج الاعداد للأولمبياد، لبدء الاستعداد لهذا المعترك الكبير والتعرف على خريطة الجهاز الفنى.
يذكر أن منتخب مصر الأوليمبى توج مؤخرا ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخه، وفاز فى جميع المباريات لتى خاضها كما تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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