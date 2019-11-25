اخبار الرياضه

الزمالك ضد انبى .. أرقام وإحصائيات...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الزمالك ضد انبى .. أرقام وإحصائيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف نادي إنبي نظيره الزمالك باستاد السلام  ضمن منافسات الجولة السادسة بالدورى الممتاز، في أول مباراة للفريق الأبيض بعد انتهاء فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبي في كأس أمم أفريقيا للشباب التي توج بها الفراعنة.

 

وكان آخر فوز لإنبي على الزمالك، بهدفين نظيفين، في 10 إبريل عام 2017 أي ما يعادل 959 يوماً، تحت القيادة الفنية لطارق العشري، المدير الفني السابق للفريق البترولي.

 

حيث أن الزمالك التقى مع إنبى فى 29 مباراة سابقة بالدورى الممتاز، حقق الأبيض الفوز فى 15 مواجهة مقابل 4 انتصارات للفريق البترولى فيما حسم التعادل نتيجة 10 مواجهات أخرى، بينما سجل أبناء ميت عقبة 47 هدفًا، مقابل 16 هدفًا لإنبى.

 

Advertisements

ويدخل الفريق الأبيض المباراة محتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها فى المسابقة حتى الآن، فيما سيحاول إنبى تحقيق فوزه الأول فى المسابقة بعدما تذيل جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة حققها من التعادل فى مباراة فيما خسر 4 لقاءات أخرى.

 

الزمالك التقى مع إنبى فى 29 مباراة سابقة بالدورى الممتاز، حقق الأبيض الفوز فى 15 مواجهة مقابل 4 انتصارات للفريق البترولى فيما حسم التعادل نتيجة 10 مواجهات أخرى، بينما سجل أبناء ميت عقبة 47 هدفًا، مقابل 16 هدفًا لإنبى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد انبى .. أرقام وإحصائيات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا