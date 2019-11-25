شكرا لقرائتكم الزمالك ضد انبى .. أرقام وإحصائيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان آخر فوز لإنبي على الزمالك، بهدفين نظيفين، في 10 إبريل عام 2017 أي ما يعادل 959 يوماً، تحت القيادة الفنية لطارق العشري، المدير الفني السابق للفريق البترولي.
حيث أن الزمالك التقى مع إنبى فى 29 مباراة سابقة بالدورى الممتاز، حقق الأبيض الفوز فى 15 مواجهة مقابل 4 انتصارات للفريق البترولى فيما حسم التعادل نتيجة 10 مواجهات أخرى، بينما سجل أبناء ميت عقبة 47 هدفًا، مقابل 16 هدفًا لإنبى.
ويدخل الفريق الأبيض المباراة محتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها فى المسابقة حتى الآن، فيما سيحاول إنبى تحقيق فوزه الأول فى المسابقة بعدما تذيل جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة حققها من التعادل فى مباراة فيما خسر 4 لقاءات أخرى.
الزمالك التقى مع إنبى فى 29 مباراة سابقة بالدورى الممتاز، حقق الأبيض الفوز فى 15 مواجهة مقابل 4 انتصارات للفريق البترولى فيما حسم التعادل نتيجة 10 مواجهات أخرى، بينما سجل أبناء ميت عقبة 47 هدفًا، مقابل 16 هدفًا لإنبى.
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