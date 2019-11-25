شكرا لقرائتكم هانى سعيد يستقر على الاعتزال نهاية الموسم الحالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر هانى سعيد مدافع فريق مصر المقاصة، إعلان اعتزال الساحرة المستديرة عقب مواجهة حرس الحدود غدًا الثلاثاء فى إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وأكد مصدر مطلع فى المقاصة، أن هانى سعيد استقر على اعتزال كرة القدم بشكل نهائى بعد أن بلغ من العمر 39 عامًا، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك عرض لتولى منصب المدير الرياضى بنادى بيراميدز، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع المسئولون ببيراميدز لبحث الخطة المستقبلية.

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