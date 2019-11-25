شكرا لقرائتكم الجونة ضد الأهلي .. تعرف على دكة الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بينما جاء التشكيل الأساسي للفريق الأحمر كالتالي :
حراسة المرمى : محمد الشناوى
خط الدفاع : على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحى
خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشورووليد سليمان وحسين الشحات،
وفى الهجوم جونيوراجايي ومروان محسن
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