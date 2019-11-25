شكرا لقرائتكم الجونة ضد الأهلي .. تعرف على دكة الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد السويسري فايلر المدير الفنى للأهلى كلاً من المالي اليو ديانج، علي لطفي، محمود وحيد، أحمد الشيخ ومن المواجهة، بينما يجلس كلاً من شريف إكرامي، الأنجولي جيرالدو، أحمد فتحي، حسام عاشور، وليد أزارو، ورمضان صبحي على دكة بدلاء الأهلي في مواجهة الجونة المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء، والتي تأتى فى إطار فعاليات الأسبوع الخامس من الدورى الممتاز باستاد الجونة . بينما جاء التشكيل الأساسي للفريق الأحمر كالتالي : حراسة المرمى : محمد الشناوى Advertisements خط الدفاع : على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحى خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشورووليد سليمان وحسين الشحات، وفى الهجوم جونيوراجايي ومروان محسن

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