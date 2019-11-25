شكرا لقرائتكم مدرب الاسماعيلي: سنخطف بطاقة التأهل من الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف يسيتش خلال المؤتمر الصحفى :”بالتأكيد سعداء باكتمال صفوفنا لكننا لايشغل بالنا هل سيخوض المنافس المباراة بمشاركة لاعبيه الدوليين من عدمها ؟ ،تركيزنا فقط على فريقنا”.
واستكمل مدرب الدراويش :”لاعبينا الدوليين للأسف لم يكونوا متواجدين ضمن صفوف الفريق خلال فترة التوقف الا أن الجميع فى حالة تركيز كبيرة من أجل اسعاد الجماهير”.
وأتم المدرب الصربى حديثه :”سنخوض تلك المباراة باعتبارها بطولة منفصلة وحرصت على مطالبة اللاعبين بنسيان مواجهة الذهاب من أجل ضمان تقديمنا أفضل نتيجة ممكنة بلقاء الغد”.
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