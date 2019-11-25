شكرا لقرائتكم 15 دقيقة.. الحاوي يمنح الأهلي التقدم على الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتقدم الأهلي علي الجونة بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، التي تجمعهما اليوم الاثنين على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

بدأت المباراة بضغط من الأهلي مكثف أملاً في إحراز الهدف الأول مبكراً، وظهر النشاط على الجبهة اليمنى الحمراء التي شغلها حسين الشحات ومحمد هاني، إلا أن المحاولات الأولى لم تنجح بفضل يقظة دفاعات الجونة.

دخل الجونة فى أجواء اللقاء بداية من الدقيقة 5، وبادل الأهلي امتلاك الكرة في منتصف الملعب، ولم يشكل الجونة أي خطورة على دفاع وحارس مرمى النادي الأهلي، وفي الدقيقة 8 ظهر حسين الشحات وأرسل كرة عرضية خطيرة ولكن دفاع الجونة أبعدها خارج الملعب ضربة ركنية.

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و نجح وليد سليمان في إحراز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 10، بعد تلقيه تمريرة من علي معلول ليسدد اللاعب الملقب بالحاوي قذيفة لا تصد ولا ترد سكنت شباك محمود الغرباوي حارس الجونة.

بعد الهدف واصل الأهلي من ضغطه لتعزيز هدف التقدم وانهاء المباراة لصالحه مبكراً، وعاد محمد هاني وأرسل كرة عرضية خطيرة لكن دفاعات الجونة أبعدت الكرة خارج الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي كالتالي في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع : على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشورووليد سليمان وحسين الشحات، وفى الهجوم جونيوراجايي ووليد ازارو ، بينما تكون تشكيل الجونة من محمود الغرباوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي، خط الوسط: محمد محسن، عمرو بركات، أحمد مجدي، أحمد حمدي ويقود الهجوم كلاً من والتر بواليا، محمد ناجي جدو