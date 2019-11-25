شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد موقفه من السوبر الأفريقى فى مؤتمر صحفى غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر ظهر غد الثلاثاء بالصالة المغطاة بالنادي، من أجل مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأبيض.

ويعد أبرز الملفات التي سيتحدث عنها رئيس الزمالك موقف ناديه من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي، بعد قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة السوبر في العاصمة القطرية الدوحة.

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ويناقش مجلس إدارة الزمالك موقف المشاركة في السوبر من عدمه، قبل إعلان القرار في المؤتمر الصحفي غدا.