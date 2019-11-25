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شكرا لقرائتكم بعثة الاتحاد تصل القاهرة بعد الفوز على المحرق البحرينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبه أشاد محمود القاضى رئيس بعثه الاتحاد السكندرى بمدى الالتزام الذى تحلى به جميع افراد البعثه والروح العاليه التى أدو بها اللقاء ، كما اثنى على طلعت يوسف المدير الفنى للفريق والذى تعامل مع المباراه بمنتهى الهدوء والحكمة.
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