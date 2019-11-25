شكرا لقرائتكم بعثة الاتحاد تصل القاهرة بعد الفوز على المحرق البحرينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت الى مطار القاهرة الدولي بعثة الاتحاد السكندرى قادمة من البحرين، عقب الفوز على المحرق البحرينى بهدف لخالد قمر، ليتأهل الفريق لربع نهائي البطواة العربية بعد الفوز ذهاباً أيضاً بنتيجة 2/0 ليصبح اجمالى نتيجة المبارتين 3/0 .

ومنح طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، على ان يعود الفريق للتدريبات غدا الثلاثاء استعداد لمباريات الدورى .

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ومن جانبه أشاد محمود القاضى رئيس بعثه الاتحاد السكندرى بمدى الالتزام الذى تحلى به جميع افراد البعثه والروح العاليه التى أدو بها اللقاء ، كما اثنى على طلعت يوسف المدير الفنى للفريق والذى تعامل مع المباراه بمنتهى الهدوء والحكمة.