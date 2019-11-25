شكرا لقرائتكم اجتماع اتحاد الكرة لتعديل عقود شوقي غريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتلقى اتحاد الكرة خطاب مؤخرا من الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يرفض فيه طلب اللجنة الخماسية بقيد 21 ناديا جديدا في الجمعية العمومية بدوري القسم الرابع.
أكد الفيفا في خطابه ان قبول قيد اندية جديدة من عدمه لا بد ان يكون بموافقة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة واعتمادها خلال اول جمعية قادمة للجبلاية.
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