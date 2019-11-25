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اجتماع اتحاد الكرة لتعديل عقود شوقي غريب...

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جدة - عمرو شويل ويناقش المجلس فى جلسته عقود شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، وتجديد العقد بعد نجاحه فى التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بجانب الفوز بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية، بجانب تحديد موعد لانطلاق دورى القسم الرابع بعد رفض الفيفا مشاركة 21 ناديا نظرا لعدم اعتمادهم فى الجمعية العمومية.

وتلقى اتحاد الكرة خطاب مؤخرا من الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يرفض فيه طلب اللجنة الخماسية بقيد 21 ناديا جديدا في الجمعية العمومية بدوري القسم الرابع.

أكد الفيفا في خطابه ان قبول قيد اندية جديدة من عدمه لا بد ان يكون بموافقة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة واعتمادها خلال اول جمعية قادمة للجبلاية.

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