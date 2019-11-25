شكرا لقرائتكم الأهلي يغير سياسته التعاقدية بسبب الشحات وحمدي فتحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اضطرت إدارة الأهلي إلى تغيير سياستها التعاقدية بشأن ضم لاعبين من دوري الدرجة الثانية، بعدما كان الاتجاه السائد في الفترة الماضية بعدم ضم لاعبين من المظاليم، لصعوبة تأقلم اللاعبين سريعا على اللعب في نادي بحجم الأهلي، في ظل فارق الخبرة بين اللعب في الدوري الممتاز واللعب في دوري القسم الثاني.

واستقرت إدارة الأهلي على تغيير سياستها التي تسببت في حرمانها من التعاقد مع مواهب كان صغيرة وبأرقام ضئيلة، قبل أن يضطر إلى التعاقد معها بأرقام فلكية فيما بعد، عقب تألقها مع أنديتها في الدوري الممتاز.

كانت إدارة الأهلي قد رفضت التعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر الحالي عندما كان لاعبا في صفوف الشرقية للدخان مقابل 500 ألف جنيه، قبل أن تضطر إلى التعاقد مع اللاعب نظير 5 ملايين دولار من العين الإماراتي.

كما رفضت إدارة الكرة بالأهلي التعاقد مع حمدي فتحي عندما كان لاعبا في صفوف دمنهور مقابل مليون جنيه لتضطر إلى التعاقد معه قادما من إنبي نظير 30 مليون جنيه.

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الأخطاء التي وقعت فيها إدارة الأهلي وكبدتها مبالغ مالية طائلة نظير تدعيم صفوف الفريق الأحمر، دفعتها لتغيير سياستها التعاقدية مع اللجوء للتعاقد مع اللاعبين المميزين في دوري الدرجة الثانية ثم يتم إعارتهم لأحد أندية الدوري الممتاز من أجل اكتساب الخبرات الكافية باللعب في دوري الأضواء الشهرة قبل أن يتم الاستعانة بهم في صفوف الفريق الأحمر بعد ذلك.

وبالفعل طبقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي هذه السياسة بعد نجاح تجربة محمود الجزار مدافع الفريق الأحمر الذي تم التعاقد معه قادما من كهربا الإسماعيلية ، والذي تم إعارته إلى الجونة واكتسب خبرات كافية وانضم بسبب ذلك إلى صفوف المنتخب الأولمبي وتألق معه في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي توج بها الفراعنة، ونفس الأمر الذي تم اتباعه مع إسلام جابر والذي تم التعاقد معه قادما من الألمونيوم قبل أن تتم إعارته إلى الجونة، ولكن ظروف اكتمال القائمة حرمت الإدارة الحمراء من فرصة الإبقاء على اللاعب.