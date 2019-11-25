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Time sport مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر كورة اون لاين شاهد مباراة الاهلي ضد الجونة لايف...

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جدة - عمرو شويل Time sport مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر كورة اون لاين شاهد مباراة الاهلي ضد الجونة لايف

يحل الأهلي ضيفا على فريق الجونة  ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة  الممتاز على ملعب الجونة اليوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساء.

 

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر

نقل مباشر مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري.. الحمر بالمركز الرابع
 

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري.. يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاطـ بعدما حقق 3 انتصارات متتالية على كل من سموحة، الإنتاج الحربي وأسوان حيص سجل الفريق الأحمر 10 أهداف واستقبل هدف واحد في أفضل بداية للفريق منذ سنوات طويلة.

 


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مشاهده مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري.. رمضان هداف الأحمر

ويتصدر ترتيب هدافي الأهلي رمضان صبحي برصيد 3 أهداف بعدما سجل أول مرة خلال مسيرته في 3 مباريات متتالية، رمضان صبحي يمتلك معنويات عالية بعدما قاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف من ضمنهم هدف الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية.

 

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر


 

Time sport مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر كورة اون لاين شاهد مباراة الاهلي ضد الجونة لايف
 

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بث مباشر مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري.. الجونة في المركز الثالث عشر

في المقابل يدخل فريق الجونة المباراة برصيد 4 نقاط في المركز الثالث عشر من 4 مباريات بتحقيق فوز وحيد وتعادل وحيد وهزيمتين، الجونة يبحث عن تحقيق أول فوز على الأهلي منذ 5 سنوات وتحديدا يوم15 فبراير عام 2014 بهدف شريف رضا.
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