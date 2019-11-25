شكرا لقرائتكم Time sport مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر كورة اون لاين شاهد مباراة الاهلي ضد الجونة لايف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل Time sport مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر كورة اون لاين شاهد مباراة الاهلي ضد الجونة لايف يحل الأهلي ضيفا على فريق الجونة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة يحل الأهلي ضيفا على فريق الجونة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الجونة اليوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساء.

نقل مباشر مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري.. الحمر بالمركز الرابع

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري.. يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاطـ بعدما حقق 3 انتصارات متتالية على كل من سموحة، الإنتاج الحربي وأسوان حيص سجل الفريق الأحمر 10 أهداف واستقبل هدف واحد في أفضل بداية للفريق منذ سنوات طويلة. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري.. يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاطـ بعدما حقق 3 انتصارات متتالية على كل من سموحة، الإنتاج الحربي وأسوان حيص سجل الفريق الأحمر 10 أهداف واستقبل هدف واحد في أفضل بداية للفريق منذ سنوات طويلة.





Advertisements

مشاهده مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري.. رمضان هداف الأحمر

ويتصدر ترتيب هدافي الأهلي رمضان صبحي برصيد 3 أهداف بعدما سجل أول مرة خلال مسيرته في 3 مباريات متتالية، رمضان صبحي يمتلك معنويات عالية بعدما قاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف من ضمنهم هدف الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية.



Time sport مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر كورة اون لاين شاهد مباراة الاهلي ضد الجونة لايف







بث مباشر مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري.. الجونة في المركز الثالث عشر

في المقابل يدخل فريق الجونة المباراة برصيد 4 نقاط في المركز الثالث عشر من 4 مباريات بتحقيق فوز وحيد وتعادل وحيد وهزيمتين، الجونة يبحث عن تحقيق أول فوز على الأهلي منذ 5 سنوات وتحديدا يوم15 فبراير عام 2014 بهدف شريف رضا.