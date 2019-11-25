شكرا لقرائتكم الجونة ضد الاهلى .. وصول الفريق الساحلى إلى ملعبه قبل ساعة من اللقاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق الجونة إلى ملعبها استاد الجونة الرياضى قبل ساعة من انطلاقة المباراة الهامة مع حامل اللقب الاهلى . ويواجه النادي الأهلي نظيره فريق الجونة اليوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وتعتبر مباراة الأهلي والجونة هي أحد أكبر الأزمات التي ضربت استقرار مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خوص مباراة الجونة قبل مباراة القمة أمام نادي الزمالك والتي كان مقرر لها يوم 19 أكتوبر ضمن منافسات الأسبوع الرابع، ولكن لأسباب أمنية تم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى قبل أن يتدخل وزير الرياضة أشرف صبحي ويتم تأجيل اللقاء إلى يوم 25 نوفمبر، أي أن فريق الأهلي لم يخض أي مباراة رسمية منذ أكثر من 50 يوما تحديدا من يوم 5 أكتوبر 2019 عندما حقق الأهلي الفوز على أسوان بنتيجة 5-1.

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