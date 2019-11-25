شكرا لقرائتكم الجونة ضد الاهلي .. جدو يقود الفريق الساحلي أمام حامل اللقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تشكيل الجونة كالتالي :
حراسة المرمى: محمود الغرباوي
خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي
خط الوسط: محمد محسن، عمرو بركات، أحمد مجدي، أحمد حمدي
الهجوم: والتر بواليا، محمد ناجي جدو
ويدخل لاعبو المنتخب الأولمبي ملعب المباراة داخل الممر الشرفي تحية من زملائهم وتقديرا للانجاز الذي حققه لاعبو المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.
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