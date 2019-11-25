اخبار الرياضه

الجونة ضد الاهلي .. جدو يقود الفريق الساحلي أمام حامل اللقب...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الجونة ضد الاهلي .. جدو يقود الفريق الساحلي أمام حامل اللقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للجونة بقيادة الصربي نيبوشا تشكيل الفريق الذي يواجه الأهلي بعد قليل، في المواجهة التي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها على ملعب الجونة.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي :

 

حراسة المرمى: محمود الغرباوي

 

خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي

 

خط الوسط: محمد محسن، عمرو بركات، أحمد مجدي، أحمد حمدي

Advertisements

 

الهجوم: والتر بواليا، محمد ناجي جدو

 

استقر لاعبو فريقي الأهلي والجونة علي الوقوف ممر شرفي للاعبي المنتخب الأولمبي من الفريقين ، الذين شاركوا في الحصول علي بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام التي أقيمت مؤخرا في مصر ، والتأهل الي اوليمبياد طوكيو 2020.

 

ويدخل لاعبو المنتخب الأولمبي ملعب المباراة داخل الممر الشرفي تحية من زملائهم وتقديرا للانجاز الذي حققه لاعبو المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجونة ضد الاهلي .. جدو يقود الفريق الساحلي أمام حامل اللقب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا