شكرا لقرائتكم الجونة ضد الاهلي .. جدو يقود الفريق الساحلي أمام حامل اللقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للجونة بقيادة الصربي نيبوشا تشكيل الفريق الذي يواجه الأهلي بعد قليل، في المواجهة التي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها على ملعب الجونة.



وجاء تشكيل الجونة كالتالي :

حراسة المرمى: محمود الغرباوي

خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد محسن، عمرو بركات، أحمد مجدي، أحمد حمدي

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الهجوم: والتر بواليا، محمد ناجي جدو