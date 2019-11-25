شكرا لقرائتكم الزهراء شعبان تحصد ذهبية البطولة الأفريقية للرماية ..وكوتة جديدة لمصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصلت الرامية الزهراء شعبان على ذهبية البندقية رصاص 22 م فى بطولة افريقيا المقامة فى الجزائر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو2020 .

فيما حصلت ميرنا هيثم على فضية المنافسة لتحصل مصر على كوتة جديدة فى الأولمبياد ، بينما حصلت مى ممدوح على البرونزية .

و نجح منذ قليل الرامى مصطفى حمدى أن يضيف كوتة جديدة لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد تحقيق رقم التأهل فى منافسات الإسكيت بـ 116 طبق فى بطولة أفريقيا بالجزائر .

يذكر ان محمود طه حصل على ذهبية منافسات المسدس 25 م سريع فى بطولة أفريقيا المقامة فى الجزائر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

Advertisements

أما على صعيد منافسات زوجى المسدس ضغط هواء حصلت مصر على المركز الاول عن طريق الثنائى رضوى عبد اللطيف و سامى عبد الرازق ، فيما حصل على الفضية الثنائى دينا عصمت و جمال حافظ .

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من الرماة، أحمد قمر وعبد العزيز محيلبة ومصطفى أحنيش وسوزان جابر وماجى عشماوى وأية مدحت والزهراء شعبان.

يشارك أيضًا فى منافسات هذه البطولة كل من أسامة السعيد ويوسف مقار وشيماء حشاد وهدير السيد مخيمر ومحمد حمدى عبد القادر وهدير سعيد وأميرة فتوح وحافظ جمال وسامى عبد الرازق وأحمد نبيل ودينا عصمت ومسكات على ومى ممدوح وحمادة طلعت وإبراهيم أحمد ومحمود أحمد طه وأحمد شعبان ومحمد أمالى ومصطفى إسماعيل وإبراهيم محمد وأميرة بهاء ابو شقة .