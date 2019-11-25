شكرا لقرائتكم الجونة ضد الاهلي.. ممر شرفي للاعبي المنتخب الأولمبي من الفريقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر لاعبو فريقي الأهلي والجونة علي الوقوف ممر شرفي للاعبي المنتخب الأولمبي من الفريقين ، الذين شاركوا في الحصول علي بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام التي أقيمت مؤخرا في مصر ، والتأهل الي اوليمبياد طوكيو 2020.

ويدخل لاعبو المنتخب الأولمبي ملعب المباراة داخل الممر الشرفي تحية من زملائهم وتقديرا للانجاز الذي حققه لاعبو المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

يجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة اليوم امام الجونة ، شريف إكرامي، الأنجولي جيرالدو، أحمد فتحي، حسام عاشور، وليد أزارو، ورمضان صبحي، في مواجهة الجونة المقرر انطلاقها فى الخامسة مساءً، فى إطار فعاليات الأسبوع الخامس من الدورى الممتاز باستاد الجونة .

واستبعد السويسرى فايلر كلاً من المالى أليو ديانج، على لطفى، محمود وحيد، وأحمد الشيخ من المباراة.

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تشكيل الأهلي امام الجونة : حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول ورامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمد مجدى قفشة

وفى الهجوم: جونيورأجايى ومروان محسن.