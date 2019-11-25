تعرف على مواعد مباريات كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي. وتقرر أن يلتقى الاهلي مع بنى سويف يوم 3 ديسمبر المقبل على ستاد القاهرة، بينما يواجه الزمالك نظيره الشرقية يوم 4 من نفس الشهر على نفس الملعب. Advertisements وجاء الجدول كالتالى:

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