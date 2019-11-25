شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الجونة.. مروان محسن وأجاى فى هجوم الأحمر والحاوى أساسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تشكيل الفريق الذي سيخوض به لقاء الجونة، المقرر اقامته في الخامسة في مساء اليوم، والذي يأتى فى إطار فعاليات الأسبوع الخامس من الدورى الممتاز باستاد الجونة .

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوى خط الدفاع : على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف ومحمد هاني Advertisements خط الوسط : عمرو السولية ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وفى الهجوم جونيوراجايي ومروان محسن ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الجونة في المركز الثالث عشر بـ4 نقاط.

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