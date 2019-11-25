شكرا لقرائتكم مارفيك: واثق من لاعبي منتخب الإمارات رغم غياب عموري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، أن فريقه لن يعاني من أي ضغوط خلال مشاركته في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) بقطر رغم معرفة الفريق في وقت متأخر بمشاركته في هذه البطولة، مؤكدا أن الفريق على استعداد تام الآن لخوض فعاليات هذه البطولة القوية.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من البطولة (خليجي 24) في قطر يوم الثلاثاء وتستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

وقال فان مارفيك، في المؤتمر الصحافي لفريقه يوم الاثنين قبل مباراته الأولى في البطولة الثلاثاء أمام المنتخب اليمني في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الأولى التي تضم معهما أيضا المنتخبين القطري والعراقي: في الأسبوع الماضي خضنا مباراة فيتنام بالتصفيات وعلمنا بعدها، وقبل وقت قصير بمشاركتنا في البطولة، وبدأنا استعداداتنا للمباراة الأولى وعملنا بشكل جاد وشاق ولكننا الآن مستعدون للبطولة. كنت أتمنى الحضور أمس ولكننا لم نستطع.

وعما إذا كانت البداية أمام المنتخب اليمني فرصة جيدة لتحقيق نتيجة جيدة في أولى مبارياته بهذه البطولة وما إذا كان سيلعب بدون ضغوط عليه ، قال فان مارفيك: لا توجد أي ضغوط. لدينا الخبرة وهي المباراة الأولى في البطولة وهي الأهم رغم علمنا المتأخر بمشاركتنا في البطولة.

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وقال: لعبنا جيدا أمام فيتنام وعانينا من سوء الحظ. ولعبنا جيدا أمام ماليزيا وأندونيسيا قبل هذه المباراة. أحيانا لا أكون راضيا عن الأداء ولكن مباراة فيتنام كانت من أفضل المباريات لدينا العديد من اللاعبين الشبان وهو تحد كبير. نسعى لإعداد وتطوير هذا الفريق.

وعن غياب عمر عبد الرحمن (عموري) نجم المنتخب للإصابة وما إذا كان أعد البديل ، قال فان مارفيك : أثق بكل اللاعبين. ومررت بمثل هذه المواقف من قبل بتعرض اللاعبون للإصابة أو غيابهم لأي سبب ولكن ثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين.

وعن الاستعانة بعدد كبير من اللاعبين الشبان في الفريق حاليا ، قال فان مارفيك : عندما تقرر تطوير المنتخب ، يكون عليك في بعض الفترات إنعاش الفريق بعدد من اللاعبين الشبان. اللاعبون الجدد لديهم المهارات والإمكانيات الكافية لينضموا إلى المنتخب الأول كما شاهدنا من قبل.

ولدى سؤاله عن المباراة التالية أمام العراق ورأيه في مستوى المنتخب العراقي ، قال فان مارفيك إنه لن يتحدث عن المباراة التالية لأن كل تركيزه حاليا ينصب على مباراة اليمن.