شكرا لقرائتكم جيسوس يقود فلامنغو إلى تحقيق "الدوري وليبرتادوريس" في أقل من 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد يوم واحد من فوزه بلقب كأس ليبرتادوريس لأول مرة خلال 38 عاما أكمل فلامنغو ثنائية نادرة يوم الأحد بعد ضمان التتويج بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم مستغلا خسارة أقرب منافسيه بالميراس 2-1 على أرضه أمام غريميو.

وبهذه النتيجة أصبح الفارق مع فلامنغو 13 نقطة ولم يعد بالإمكان الوصول إليه مع تبقي أربع مباريات لبالميراس في الدوري.

وحقق فلامنغو، ومقره ريو دي جانيرو، اللقب المحلي للمرة السابعة في تاريخه ليكلل بداية أسبوع تاريخية حيث جاء الانتصار بعد أقل من 24 ساعة من تسجيل غابرييل باربوسا هدفين في الدقائق الأخيرة ليهزم ريفر بليت 2-1 في نهائي كأس ليبرتادوريس في بيرو.

وهذا أول مرة يحقق فيها فريق برازيلي ثنائية الدوري وكأس ليبرتادوريس، التي تعادل دوري أبطال أوروبا، في نفس العام منذ انجاز سانتوس فريق بيليه عام 1963.

واستقل أبطال أمريكا الجنوبية حافلة مكشوفة في قلب ريو في وقت سابق يوم الأحد احتفالا بلقب ليبرتادوريس ولم يكن الفريق بحاجة للمس الكرة اليوم ليضمن الثنائية.

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وتعين على بالميراس حامل اللقب الفوز على غريميو للاحتفاظ ببصيص الأمل لكن الفريق الزائر انتزع الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر بيبي.

وكلل الانتصار موسما رائعا لفلامنغو الذي لم يذق طعم الهزيمة في 26 مباراة منذ خسارته في الجولة الأولى في أغسطس الماضي.

وسرعان ما تحول المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى بطل شعبي بعد أن قهر فلامنجو منافسيه بالضغط العالي والهجوم القوي عبر الثنائي باربوسا وبرونو هنريكي.

وباربوسا، المعار من إنتر ميلان، هو هداف كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي أيضا بينما نال برونو هنريكي جائزة أفضل لاعب في البطولة القارية.

وتتبقى أربع مباريات في الدوري أمام فلامنغو قبل أن يوجه تركيزه نحو المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر حيث يواجه ليفربول الذي تفوق عليه بطل البرازيل ليحرز كأس انتركونتيننتال عام 1981.