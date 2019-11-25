دونسيتش ومافريكس يضربان بقوة في هيوستن









اسماء السيد - ضرب دالاس مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونسيتش بقوة خارج القواعد بالفوز الكبير على هيوستن روكتس ونجمه جيمس هاردن 137-120 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتابع دونسيتش تألقه في الآونة الأخيرة وساهم بشكل كبير في الفوز الخامس على التوالي لفريقه حيث كان قريبا من تحقيق الـ"تريبل دابل" بتسجيله 41 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة وست متابعات.

وصعد دالاس مافريكس الى المركز الرابع في المنطقة الغربية خلف لوس أنجليس المتصدر ودنفر ناغتس ولوس أنجليس كليبيرز، وأمام هيوستن روكتس الذي مني بخسارته الثالثة تواليا والسادسة في 17 مباراة هذا الموسم.

وفرض الضيوف أفضليتهم منذ البداية وحسموا الربع الأول بفارق 16 نقطة (45-29)، قبل أن ينهوا الشوط الأول بفارق 18 نقطة (78-60).

وهي المرة الأولى منذ عام 1996 يحسم فيها دالاس مافريكس الشوط الأول في إحدى مباريات الدوري بهذا المهرجان التهديفي.

- "فوز كبير" -

واستعاد هيوستن روكتس توازنه في الربع الثالث وقلص الفارق إلى 10 نقاط (95-105) بعدما كسبه (35-25)، ثم واصل عودته القوية بتقليص الفارق إلى خمس نقاط قبل سبع دقائق من نهاية المباراة وهو الوقت الذي اختاره دونسيتش ليحبط آمال الضيوف من خلال ثلاث عمليات من الطراز الرفيع في ثوان قليلة.

وتوغل دونسيتش ببراعة تحت السلة ليسجل نقطتين رغم تلقيه ضربة في الوجه من النجم الآخر لهيوستن روكتس راسل وستبروك ثم صد كرة لأوستين ريفرز، قبل أن يسجل ثلاثية لينهي المباراة ب41 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وست متابعات.

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يسجل فيها دونسيتش 30 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وبات رابع لاعب يحقق هذا الانجاز في تاريخ الدوري بعد هاردن ووستبروك والأسطورة مايكل جوردان.

وساهم تيم هارداواي واللاتفي كريستابس بورزينجيس في انتصار الضيوف بتسجيل الاول 31 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة واربع متابعات، وأضاف الثاني 23 نقطة مع 13 متابعة بينها تسع دفاعية.

وأشاد بورزينجيس بزميله دونسيتش بقوله "كلنا نعتمد عليه معظم فترات المباراة، وهو يلعب بشكل لا يصدق في الوقت الحالي. أنا سعيد جدًا له".

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من جهته، قال مدرب مافريكس ريك كارلايسل "هذا فوز كبير. لا شك في ذلك"، مضيفا "تأتي إلى هذا الملعب الرائع وتواجه لاعبين رائعين. لذا فإن رجالنا يستحقون الإشادة، لكنها استراتيجية عمل يومية يتم خلالها التعامل مع كل مباراة يوما بعد يوم واسبوعا بعد أسبوع، ويتعين علينا الاستمرار في التحسن يوميا".

وكعادته، فرض هاردن نفسه نجما في صفوف هيوستن روكتس وكان على بعد متابعة واحدة لإنهاء المباراة بـ"تريبل دابل".

وسجل هاردن 32 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وتسع متابعات، وأضاف وستبروك 27 نقطة.

وعلق مدرب روكتس مايك دانطوني على الخسارة قائلا "لقد سمحنا لهم بالقيام بكل ما يريدونه منذ بداية المباراة وعندما تمنح فريقا مثل هذا راحة في اللعب ... يكتسبون الثقة. وهذا ما فعلوه"، مضيفا "لقد عاقبونا جيدا".

- فوز خامس تواليا لكليبيرز وناغتس -

وحذا لوس أنجليس كليبيرز حذو دالاس مافريكس وحقق فوزه الخامس على التوالي عندما تغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 134-109 بفضل 34 نقطة للبديل مونتريزل هاريل، واضاف الوافدان الجديدان كواهي لينارد وبول جورج 26 و18 نقطة على التوالي.

وخلافا لمبارياته الثلاث الأخيرة ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر وبوسطن سلتيكس وهيوستن روكتس عندما حسم نتائجها في الثواني الأخيرة، حقق كليبيرز فوزا مريحا الأحد بفضل سيطرته على مجريات المباراة وتحديدا في الربعين الأول (40-27) والأخير (34-22).

وانفرد كليبيرز بالمركز الثالث في المنطقة الغربية بـ12 فوزا وخمس هزائم خلف دنفر ناغتس الذي حقق بدوره فوزه الخامس على التوالي والثاني عشر في 15 مباراة هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه فينيكس صنز 116-104.

وكان الضيوف الطرف الأفضل في بداية المباراة وأنهوا الشوط الأول بفارق خمس نقاط (57-52)، لكن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة في الثاني بفضل اللعب الجماعي وحسموا النتيجة بفارق 12 نقطة.

وكان بول ميلساب أفضل مسجل في صفوف دنفر برصيد 23 نقطة، وأضاف كل من ويل بارتون وجمال موراي 22 نقطة، فيما اكتفى الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيل ثماني نقاط فقط مع 13 متابعة.

وانتزع بروكلين نتس فوزا ثمينا في الثواني الاخيرة من مضيفه نيويورك نيكس 103-101 بفضل 30 نقطة لسبينسر دينويدي، وحذا حذوه ساكرامنتو كينغز بالفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 113-106 بفضل 26 نقطة لهاريسون بارنز.