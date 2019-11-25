مارفيك يعلن قائمة الامارات لخليجي 24 بغياب "عموري"









اسماء السيد - اعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الامارات لكرة القدم الاحد قائمة من 23 لاعبا للمشاركة في كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة استبعاد صانع الألعاب عمر عبد الرحمن "عمروي" بسبب الإصابة.

وتلعب الامارات في المجموعة الأولى للبطولة التي تنطلق في 26 تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر حتى 8 كانون الأول/ديسمبر، الى جانب قطر المضيفة واليمن والعراق.

واكد الاتحاد الاماراتي عبر موقعه الرسمي ان "لاعب الجزيرة عمر عبد الرحمن تواجد في برشلونة خلال الايام الماضية لاجراء الفحوصات الطبية والتحق بمعسكر المنتخب في دبي متأخرا، وعليه قرر الجهاز الفني عدم الزج به في البطولة التي ستلعب بشكل مضغوط، ومن المنتظر ان يعود اللاعب الى برشلونة لاستكمال برنامجه العلاجي".

واضافة الى"عموري"، ستشهد قائمة الامارات غياب لاعب الوسط علي سالمين، والمدافع وليد عباس بسبب الإصابة أيضا.

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وفي ما يلي التشكيلة:

لحراسة المرمى: علي خصيف وخالد عيسى ومحمد الشامسي وعادل الحوسني .

للدفاع: سالم راشد ومحمد مرزوق وخليفة النوبي ويوسف جابر والحسن صالح وحمدان الكمالي ومحمد برغش .

للوسط: امد برمان وطارق احمد وعبدالله رمضان واسماعيل الحمادي وبندر الاحبابي وخليل الحمادي وماجد سرور ومحمد العطاس وخلفان مبارك.

للهجوم:علي صالح وجاسم يعقوب واحمد خليل وعلي مبخوت.