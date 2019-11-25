نيبوشا يُعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في لقاء يحتضنه ملعب الجونة، مؤجل من الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، بينما يأتي فريق الجونة بالمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.
واختار نيبوشا تشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود الغرباوي
خط الدفاع: أحمد علي - لؤي وائل - محمد نجيب- عمر سعداوي
خط الوسط الدفاعي: محسن ليلة- أحمد مجدي
خط الوسط الهجومي: أحمد حمدي - بواليا - عمرو بركات
خط الهجوم: ناجي جدو
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