نيبوشا يُعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في لقاء يحتضنه ملعب الجونة، مؤجل من الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، بينما يأتي فريق الجونة بالمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

واختار نيبوشا تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي

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خط الدفاع: أحمد علي - لؤي وائل - محمد نجيب- عمر سعداوي

خط الوسط الدفاعي: محسن ليلة- أحمد مجدي

خط الوسط الهجومي: أحمد حمدي - بواليا - عمرو بركات

خط الهجوم: ناجي جدو