ضربة قوية لهجوم السيتي.. جوارديولا يعلن غياب أجويرو

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

قال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو سيغيب عن صفوف الفريق "لأسابيع قليلة" بسبب الإصابة في الفخذ.

وسجل أجويرو /31 عاما/ 13 هدفا خلال 16 مباراة في الموسم الحالي، لكنه تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على تشيلسي 2 / 1 أمس الأول السبت في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحاته للصحفيين اليوم الاثنين "سيغيب (أجويرو) لمباريات قليلة، لا أعرف عددها بالتحديد. سيغيب لاسابيع قليلة، لكن كم عددها، لا أعرف."

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ويتأهب مانشستر سيتي لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني الثلاثاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقد أشار جوارديولا إلى أن أجويرو سيواجه صعوبة في التعافي قبل مباراة الديربي المقررة أمام مانشستر يونايتد في السابع من ديسمبر المقبل.

فقد صرح جوارديولا لدى سؤاله عن إمكانية مشاركة أجويرو في الديربي "لا أعتقد ذلك، ربما تحدث معجزة، لكنني لا أعتقذ ذلك."

وأضاف: "سنفتقد سيرجيو، نواجه بعض المشكلات المتعلقة بالإصابات لكننا سننتظر، ولدينا جابرييل خيسوس و(رحيم) سترلينج، اللذين يمكنهما اللعب في ذلك المركز. سنفتقده لفترة."

ويمكن لمانشستر سيتي حسم فوزه بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال في حالة الفوز على شاختار دونيتسك، لكنه يواجه مهمة أكثر صعوبة في الدوري الإنجليزي حيث يتأخر حاليا بفارق تسع نقاط خلف المتصدر ليفربول.