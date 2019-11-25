بيكهام يُفسر لمصراوي تصريحاته عن "ظلم انضمام صلاح" للأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد أحمد رمضان بيكهام لاعب منتخب مصر الأولمبي ووادي دجلة أن تصريحاته بشأن تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول معهم بالأولمبياد تم تحريفها.

وكان بيكهام قد صرح لقناة "تايم سبورتس" وتحدث عن رأيه في تواجد لاعبين من المنتخب الأول معهم في قائمة أولمبياد طوكيو 2020.

وقال رمضان بيكهام في تصريحات لـ"الخليج 365" "ما قلته أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم وأن يلعب معنا بالطبع شرف كبير".

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واستمر: "ما قلته أن القائمة في الأولمبياد 18 لاعب، ونحن حاليا قائمة بها 23 لاعب شاركت في أمم أفريقيا تحت 23 عام، بجانب أن هناك 3 مصابين".

وأضاف: "مع إضافة الثلاثي الكبير، سيكون هناك 9 مستبعدين من الأساسيين، وبالتالي سيكون ظلم لهؤلاء اللاعبين، أي لاعب من الكبار سيأتي، من سيخرج مكانه سيُظلم".

وأكمل: "وجدتهم كتبوا أنني أقول لو صلاح جاء ليلعب معنا فهذا ظلم، لم أقل هذا.. بالطبع أتمنى اللعب بجوار محمد صلاح، هذا حلم وبطولة خاصة أن تلعب بحجم صلاح وشرف لأي لاعب في مصر أن يلعب بجواره، هو أفضل لاعب في العالم".

واختتم: "أن تلعب بجوار أفضل لاعب في العالم فتلك بطولة بالنسبة لي".