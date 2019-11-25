خماسي هجومي في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاثنين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.
وفضّل فايلر، الاحتفاظ بعاشور على مقاعد البدلاء، ليدفع بخماسي في المقدمة.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي .
خط الدفاع : علي معلول ورامي ربيعة وايمن أشرف ومحمد هاني.
خط الوسط : عمرو السولية
وسط الهجوم: حسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، ووليد سليمان، وجونيور أجايي.
خط الهجوم : مروان محسن.
وعلى مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورمضان صبحي، وجيرالدو، وياسر إبراهيم، ووليد أزارو.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، فيما يحل الجونة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.
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