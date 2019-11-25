كيف رد المنتخب الأوليمبي على انضمام الكبار في طوكيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تأهل المنتخب الأولمبي إلى أوليمبياد طوكيو المقررة عام 2020 بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، ليصعد إلى الدورة الأوليمبية مصطحبا معه منتخبي كوت ديفوار صاحب الوصافة، وجنوب إفريقيا صاحب برونزية البطولة الإفريقية.

ويُسمح للمنتخبات المتأهلة للأوليمبياد بإشراك 3 لاعبين فوق سن 23 عاما، حيث سبق وأن شارك الثلاثي محمود أبو تريكة، وعماد متعب، وأحمد فتحي في أوليمبياد لندن 2012 تحت قيادة هاني رمزي.

وأثار تداول أسماء بعض اللاعبين تحفظا لدى بعض لاعبي المنتخب الأوليمبي بعد تتويجهم القاري.

رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي قال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة النهائية أمام كوت ديفوار: "مع احترامي للجميع، في 21 راجل كانوا في الملعب أعطوهم حقهم أولا، ومازال أمامنا وقت طويل"، قبل أن يستدرك: "مشاركة أي لاعب ستكون إضافة بالتأكيد".

شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، من جانبه، أكد احترامه لمحمد صلاح نجم ليفربول.

ولكن غريب أوضح أنه مازال يمتلك وقتا كبيرًا حتى انطلاق البطولة لتحديد قائمته واحتياجاته.

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وكان مصدر مقرب من محمد صلاح قال لمصراوي، إن اللاعب يتمنى لعب الأوليمبياد، ولكنه لم يطلب ذلك من المسؤولين.

وقال رمضان بيكهام مدافع المنتخب إن المنتخب الأولمبي أبطال إفريقيا بدون الثلاثة الكبار، مشيرًا إلى أن انضمام أي لاعب سيكون على حساب أبطال إفريقيا تحت 23 سنة.

ولكن بيكهام استدرك: "اللاعبين الكبار إضافة وصلاح من أفضل لاعبي العالم".

فيما عبر عمار حمدي عن أمنيته بانضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي، للمنتخب في الأوليمبياد.

أما أسامة عبدالكريم مدرب حراس المنتخب الأوليمبي، فطلب إرجاء الأمر لعدم سرقة الفرحة من الشعب المصري، بحسب وصفه.

وأكد عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس، أن محمد الشناوي الحارس الأول في مصر، ولكن فرص الحراس في المشاركة مع أنديتهم ستختلف بعد التتويج بالبطولة، متوقعا أن يحصل الثلاثي محمد صبحي حارس الزمالك، وعمر صلاح حارس سموحة، وعمر رضوان حارس الجونة، على فرص مع أنديتهم خلال الفترة المقبلة.