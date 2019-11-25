محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مواعيد مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. ويلعب الأهلي والزمالك مبارياتهما على ستاد القاهرة، أمام بني سويف، والشرقية على الترتيب. Advertisements وأقيمت قرعة كأس مصر بمقر اتحاد الكرة، يوم الأحد تعرف على قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر وجاءت مواعيد المباريات وأماكن إقامتها كالتالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر ستاد القاهرة يعود للظهور.. اتحاد الكرة يكشف عن مواعيد وملاعب دور الـ32 لكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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