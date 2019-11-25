روبيرتسون يكشف سبب تألق صلاح وماني مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال الاسكتلندي آندرو روبيرتسون لاعب ليفربول الإنجليزي إن زميله البرازيلي روبيرت فيرمينو سبب تألق الثنائي محمد صلاح وساديو ماني مع الريدز.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة اندبندنت البريطانية قال روبيرتسون: "ماني أصبح رائعًا، حتى عندما انضممت إلى ليفربول كان مذهلًا، ربما لم يكن لديه الكثير من الخبرة والهدوء أمام المرمى ولكن الآن الأمر أصبح مختلفًا".

وعن هدفه في مرمى كريستال بالاس قال لاعب ليفربول: "لقد سنحت له فرصة جيدة في بداية الشوط الثاني، فوجئنا أنه لم يسجل، لكنه عوضه وسجل هدف التعادل".

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وأضاف: "لقد قدم عامًا جيدًا، ونأمل أن يستمر ماني بهذا الشكل خلال الموسم كله".

وواصل: "يتحدث الجميع كثيرًا عن الثلاثي الهجومي لليفربول، (ماني- صلاح- فيرموينو)، بوبي لا يسجل الكثير من الأهداف مثل الثنائي الآخر، ولكنه يبذل جهدا كبيرا، وإذا لم يقدم هذا الجهد، لما نجح ماني أو مو في التألق بهذا المستوى".

جدير بالذكر أن ليربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صابح المركز الثاني و9 نقاط عن مانشستر سيتي حامل لقب البطولة خلال الموسمين الماضيين.