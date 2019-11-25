‎فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاثنين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز . وجاء تشكيل الأهلي كالتالي .. حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني Advertisements خط الوسط : عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - جونيور أجايي خط الهجوم : مروان محسن وعلى مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي - حسام عاشور - أحمد فتحي - رمضان صبحي - جيرالدو - ياسر إبراهيم - وليد أزارو .

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