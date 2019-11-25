بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري

تقدم بوابة الوفد خدةم بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والجونة والتي ستقام مساء اليوم الاثنين في اللقاء المؤحل من الجولة الخامسة ببطولة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم . ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر على ملعب نادي الجونة وستكون مذاعة عبر قناتي تايم سبورت وأون سبورت الحاصلتان على حقوق بث الدوري . تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر على ملعب نادي الجونة وستكون مذاعة عبر قناتي تايم سبورت وأون سبورت الحاصلتان على حقوق بث الدوري . مشاهدة مباراة الأهلي والجونة ..

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