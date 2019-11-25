زيدان يتغزل في مبابي : مغرم بأدائه ومستعدين لإيقاف خطورته

تغزل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني في مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وذلك قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
وقال زيدان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل على خلفية مباراة الفريقين بدوري الأبطال، " أنا مغرم كليان مبابي وذلك لسببين هما أنني أعرفهمنذ زمن طويل، والثاني لأدائه في الملعب".
وتابع " مبابي يقدم أداءًا رائعًا مع باريس سان جيرمان وأتمنى تواجده معنا في ريال مدريد".
وأسهب قائلًا " لكنه يأتي إلى سانتياجو برنابيو غدًا كمنافس، وعلينا أن نكون مستعدين لإيقاف خطورته".
وبسؤاله عن احتمالية تواجد الثنائيمبابي أو نيمار، رد قائلا، " أعتقد أننا لا ننظر لذلك، فنحن نستعد لمواجهة أي فريق مهما امتلك من لاعبين مميزين".
وأتم تصريحاته " نلعب من أجل الفوز على باريس سان جيرمان، لحسم مسألة التأهل من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
جدير بالذكر أن ريال مدريد يستضيف باريس سان جيرمان على ملعب سانتياجو برنابيو، غدا في تمام العاشرة مساءًا،ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
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