مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.
ويشهد دور الـ 32 من البطولة مجموعة مواجهات قوية حيث يلتقي الأهلي مع بني سويف والمقاصة مع فاركو والزمالكمع الشرقية بالزقازيق والمقاولون مع الجزيرة المطروحي.
كما يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع النصر والإسماعيلي مع الإعلاميين والمصري البورسعيدي مع قنا.
وجاءت المباريات على النحو التالي:
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