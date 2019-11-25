كليان مبابي: ميسي يستحق جائزة الكرة الذهبية

أثنى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بأداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني خلال الموسم الماضي.

وقال نجم باريس سان جيرمان الحائز على كأس العالم مع المنتخب الفرنسي الذي أقيم بروسيا 2018، في تصريحات لصحفية لمجلة دير شبيجل الألمانية، أن ليونيل ميسي الأحق بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم بعد الأداء

الذي ظهر عليه مع فريقه برشلونة، بالتأكيد هو الأفضل هذا العام".

وتمنح مجلة فرانس فوتبول الفرنسية جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب سنويًا، وسيكون الحفل في الشهر المقبل.

وكان المجلة الفرنسية أعلنت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب والتي تضم 30 لاعبًا من

Advertisements

بينهم ليونيل ميسي ومحمد صلاح وكرستيانو رونالدو وكليان مبابي ونيمار.

وجاء اعتراف كليان مبابي بأفضلية ميسي هذا العام وترشيحه لحصوله على جائزة الكرة الذهبية بالرغم من منافسته له وتواجده بقائمة 30 لاعبًا المرشحين للجائزة.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي استطاع أن يتوج مع برشلونة بالدوري الإسباني، كما حصل على لقب هداف الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا برصيد 36 هدفًا، بينما سجل مبابي 33 هدفًا مع باريس سان جيرمان.