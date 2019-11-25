جريشة والبنا وأمين يشاركون في دورة حكام الفيديو بالرياض

يشارك الحكام الدوليون، محمود البنا وجهاد جريشة وأمين عمر، في دورة حكام الفيديو بالرياض والتي ستقام خلال الفترة من 1 حتى 7 ديسمبر المقبل، والتي ينظمها الاتحاد العربي. الفترة من 1 حتى 7 ديسمبر المقبل، والتي ينظمها الاتحاد العربي. تتجه النية لدى الاتحاد العربي لتطبيق تقنية الفيديو في البطولة العربية بداية من ربع النهائي، بعدما طبقت النسخة الماضية في دورين قبل النهائي والنهائي.

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